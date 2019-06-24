Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin koruma altına alındı
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Yaralı şahin koruma altına alındı

17 dakika önce

Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

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Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kadınhanı ilçesi, Kolukısa mahallesinde yaralı vaziyette bir şahin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, yaralı şahini tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Şahinin tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:02 Kaynak: AA
Kolukısa, Kadınhanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
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