Yaralı şahin koruma altına alındı
17 dakika önce
Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:02 Kaynak: AA
'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kadınhanı
ilçesi, Kolukısa
mahallesinde yaralı vaziyette bir şahin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, yaralı şahini tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Şahinin tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
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