Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin koruma altına alındı
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Yaralı şahin koruma altına alındı

44 dakika önce

Konya'da, yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.

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Konya'da, yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kadınhanı ilçesi, Kolukısa Mahallesi'nde uçamayan bir şahin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.
Milli parklar ekipleri, yaralı şahini tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Şahinin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:19 Kaynak: AA
Kadınhanı, Kolukısa, Konya, Güncel
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