Yaralı şahin koruma altına alındı
44 dakika önce
Konya'da, yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:19 Kaynak: AA
'da, yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kadınhanı
ilçesi, Kolukısa
Mahallesi'nde uçamayan bir şahin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.
Milli parklar ekipleri, yaralı şahini tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Şahinin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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