Yaralı şahin koruma altına alındı
31 dakika önce
Konya'da, karayolu üzerinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:14 Kaynak: AA
'da, karayolu üzerinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören
kara yolu üzerinde uçamadığı görülen bir şahin olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Belirtilen adrese giden milli parklar görevlileri, yaralı olduğu belirlenen şahini Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Yaralı şahinin tedavisini müteakip yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.
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