Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin koruma altına alındı
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Yaralı şahin koruma altına alındı

31 dakika önce

Konya'da, karayolu üzerinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Yaralı şahin koruma altına alındı, System.String[]
Konya'da, karayolu üzerinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören kara yolu üzerinde uçamadığı görülen bir şahin olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Belirtilen adrese giden milli parklar görevlileri, yaralı olduğu belirlenen şahini Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Yaralı şahinin tedavisini müteakip yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akören, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:14 Kaynak: AA
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