Yaralı şahin koruma altına alındı
46 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptığı bölgede yaralı bir arı şahinini fark etti.
Güvenli bir şekilde şahini yakalayan ekipler, hayvanı Birecik Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.
Koruma altına alınan şahinin tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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