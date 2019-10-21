Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı şahin koruma altına alındı

Yaralı şahin koruma altına alındı

1 saat önce

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.

Yaralı şahin koruma altına alındı, System.String[]

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.


Doğa Koruma ve Mili Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kadınhanı ilçesindeki Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü işletmesinde bir güvenlik personeli tarafından uçamayan şahin olduğunun haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti. Ekipler, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini alarak tedavi edilmesi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam sahasına bırakılacağı öğrenildi. - KONYA

Kadınhanı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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