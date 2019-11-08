Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı şahin koruma altına alındı

Yaralı şahin koruma altına alındı

7 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Yaralı şahin koruma altına alındı, System.String[]

Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri Çumra ilçesine bağlı Seçme Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından arazide ayağından yaralı bir şahin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.


Belirtilen adrese giden milli parklar ekipleri, yaralı şahini tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.


Yaralı hayvanın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına yeniden salınacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çumra, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası
Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:14:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]