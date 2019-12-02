Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin koruma altına alındı
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Yaralı şahin koruma altına alındı

6 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde, arazide yaralı vaziyette bulunan şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahin koruma altına alındı, System.String[]

Konya'nın Çumra ilçesinde, arazide yaralı vaziyette bulunan şahin tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide uçamayan bir şahin bulunduğunun haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti. Milli parklar ekipleri, kanadından yaralı olduğu tespit edilen şahini tedavi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Şahinin tedavisinin yapılmasının ardından yeniden bulunduğu arazide doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Çumra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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