Yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde jandarma ekipler ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Abana İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında, yol kenarında yaralı bir şahin bulundu. Yaralı şahine ilk müdahalesini yapan ekipler, durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerine bilgi verildi. Ekipler, yaralı şahinin tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Teslim alınan yaralı şahin, tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. - KASTAMONU