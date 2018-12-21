Son Dakika Haberleri: Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

4 saat önce

Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince tedavi altına alındı.

Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Araç Belediyesi itfaiye eri Uğur Büyükyiğit tarafından koruma altına alındı. Büyükyiğit, yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince koruma altına alınan şahin, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:05 Kaynak: İHA

İtfaiye, Araç, Kastamonu, Güncel
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