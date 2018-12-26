Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.
Kdz. Ereğli ilçesinden ihbar alan DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğü personeli olay yerine giderek, vatandaşlar tarafından muhafaza altına alınan yaralı şahini teslim aldı. Veteriner kliniğine götürülen ve burada muayenesi yapılan şahinin kanadında saçmalar bulunduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile kanadındaki saçmalar temizlenen yaralı şahin burada müşahede altında tutulacak. Yaralı şahinin tedavisinin ardından DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden tabiata salınacağı belirtildi. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:18 Kaynak: İHA
Denizli'de 9 Milyon Yıl Öncesine Ait 14 Tür Hayvan Fosili Bulundu
10 Aralık'tan Beri Grevde Olan İZBAN İşçileri Yeni Teklifi Kabul Etmeyerek Greve Devam Etme Kararı Aldı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok
Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak