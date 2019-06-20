Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin tedavi altına alındı
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Yaralı şahin tedavi altına alındı

1 saat önce

Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, tedavisi için Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]
Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, tedavisi için Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Yelekli mevkisinde tarlada sulama yapan çiftçiler, yerde hareketsiz yatan bir kuş gördü.
Bir otomobile alınarak ilçe merkezine götürülen kuş, motosiklet tamircisi Tahir Demircan tarafından beslendi.
Ardından, yaralı kuşu nereye teslim edeceğini araştıran Demircan, şahini Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanadında yara olan kuşun elektrik tellerine çarpmış olabileceğini belirterek, "İş yerinde birkaç gün besledim. Arkadaş gibi olduk. Motosiklet tamiri yaparken omzuma konuyordu. Et ile besledim, ellerimle su verdim. Ama bu kuşların yeri doğa. Yetkililere teslim edip, tedavisinin yapılmasını sağladığım için mutluyum. Herkes bu konuda duyarlı olmalı." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Motosiklet, Karapınar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Güncel
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