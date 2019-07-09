Yaralı şahin tedavi altına alındı
29 dakika önce
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
'nın Kadınhanı
ilçesinde, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa
Mahallesinde vatandaşlar tarafından uçamayan yaralı bir şahin bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Milli parklar ekipleri, yaralı şahini tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliğine teslim etti. Şahinin tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi. - KONYA
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