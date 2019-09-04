Yaralı şahin tedavi altına alındı

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi, Tömek Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından uçamayan bir şahin bulunduğu bilgisinin verilmesi üzerine adrese gitti.

Milli parklar ekipleri, yaralı ve hasta olduğu belirtilen şahini tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.