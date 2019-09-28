Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin tedavi altına alındı
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Yaralı şahin tedavi altına alındı

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde vatandaşlar bir şahinin yerde uçamadığını fark ederek, ilçe jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Jandarma ekibi, mahalleye giderek şahini yakaladı.

Jandarma karakoluna götürülen su ve yiyecek verilen yaralı şahin, daha sonra Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sağlık kontrolünde şahinin kanadının kırık olduğu tespit edildi.

Şahin'in tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salınacağı kaydedildi.

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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