Son Dakika Haberleri: Yaralı şahin tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı şahin tedavi altına alındı

Yaralı şahin tedavi altına alındı

6 dakika önce

Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Mili Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kadınhanı ilçesindeki TİGEM işletmesinde güvenlik personeli tarafından uçamayan şahin olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğu tesbit edilen şahini tedavi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Şahinin tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kadınhanı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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