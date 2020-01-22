Yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı şahin tedavi altına alındı

7 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde belediye personeli tarafından uçamayan bir şahin bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden ekipler, kanadından yaralı olduğu belirtilen şahini Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salıverileceği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Cihanbeyli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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