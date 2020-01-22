Yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı şahin tedavi altına alındı

7 saat önce

Karabük'te yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Karabük'te yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi ekipleri, Eflani ilçesinde vatandaşlar tarafından şahin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden ekipler, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini Safranbolu Belediyesi veteriner hekimine teslim etti.

Burada ön tedavisi yapılan şahin, Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salıverileceği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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