Yaralı Şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı Şahin tedavi altına alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında yaralı şahin bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında yaralı şahin bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaralı bulunan şahin için esnafların Belediye'ye haber vermesi üzerine ekipler bölgeye gelerek yaralı şahinin ilk tedavisini gerçekleştirdi.

Sol gözünde iltihaplanma, kafa kısmında yara bulunan ve güçsüz düşen Şahin, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Çorum'a gönderildi.

Belediye Veteriner Hekimi Aydın Bahtiyar, "Şahin büyük ihtimalle yuvadan düştü ve gözünde enfeksiyon var.Biz tedavi edebiliriz ama muhafaza edemeyiz. Çorum Milli Parklara göndereceğiz ve orada koruma altına alınacak. Düzelir inşallah. Çok ciddi bir rahatsızlığı yok" ifadelerini kullandı.

Yaralı şahinin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi. - ÇORUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı