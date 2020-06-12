Yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı şahin tedavi altına alındı

Yaralı şahin tedavi altına alındı Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında yaralı şahin bulundu.

Yaralı şahin tedavi altına alındı ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında yaralı şahin bulundu. Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaralı bulunan şahin için esnafların Belediye'ye haber vermesi üzerine ekipler bölgeye gelerek yaralı şahinin ilk tedavisini gerçekleştirdi. Sol gözünde iltihaplanma, kafa kısmında yara bulunan ve güçsüz düşen Şahin, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Çorum'a gönderildi. Belediye Veteriner Hekimi Aydın Bahtiyar, "Şahin büyük ihtimalle yuvadan düştü ve gözünde enfeksiyon var.Biz tedavi edebiliriz ama muhafaza edemeyiz. Çorum Milli Parklara göndereceğiz ve orada koruma altına alınacak. Düzelir inşallah. Çok ciddi bir rahatsızlığı yok" ifadelerini kullandı. Yaralı şahinin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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