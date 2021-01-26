Yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yaralı şahin tedavi altına alındı

26.01.2021 17:07
Yaralı şahin tedavi altına alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, yol kenarında yaralı halde şahin buldu. Şahini aracına alan çiftçi, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler tarafından teslim alınan şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek, tedaviye alındı.


- Bursa
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Kaynak: DHA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Çiftçi, Bursa, Güncel, Son Dakika

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