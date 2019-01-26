Son Dakika Haberleri: Yaralı Şahin Tedavi Edilip, Doğaya Salındı

Yaralı Şahin Tedavi Edilip, Doğaya Salındı

5 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde doğada kanadından yaralı ve baygın bulunan şahin, veteriner kliniğindeki tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Yaralı Şahin Tedavi Edilip, Doğaya Salındı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde doğada kanadından yaralı ve baygın bulunan şahin, veteriner kliniğindeki tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Ovacık Yaylası'nda Gülcan Ayvalı tarafından kar üstünde baygın ve kanadından yaralı halde bulunan şahin, Nazilli ilçe merkezinde veteriner Mehmet Gün'e götürüldü. Soğukta beslenemediği için halsiz kalan ve kanadında yara bulunan şahin, iki haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuştu ve tekrar doğaya salındı.

Veteriner Mehmet Gün, "Ben bir veteriner olarak üzerime düşen görevi yaptım. İyileştirip sağlığına kavuşturduk. Tabii ki bir canlıyı ve bir doğa hayvanını iyileştirdiğimiz için çok mutluyuz. Ben o ölmek üzere olan şahini kliniğimize getiren hayvansever Gülcan Ayvalı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuvaletini Yapmak İçin Gittiği Nehre Düştü, Cesedine 12 Gün Sonra Ulaşıldı Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz

Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:36:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Şahin Tedavi Edilip, Doğaya Salındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]