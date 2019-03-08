Yaralı Şahin Tedaviye Alındı
1 saat önce
BURSA Karacabey'de avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yaralı şahin bulundu.
BURSA Karacabey'de avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yaralı şahin bulundu. Jandarmaya teslim edilen şahin, tedaviye alındı.
Karacabey'e bağlı Küçükkaraağaç Mahallesi'nde yaralı şahini bulanlar jandarmayı aradı. Mahalleye gelen jandarma, avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen şahini alıp, Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Buradaki yetlililere teslim edilen şahin, tedaviye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:32 Kaynak: DHA
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