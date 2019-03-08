Yaralı Şahin Tedaviye Alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.



Küçükkaraağaç Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin jandarma ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından alınan ve avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yaralı şahin Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilerek tedavi altına alındı. - BURSA

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