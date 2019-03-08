Son Dakika Haberleri: Yaralı Şahin Tedaviye Alındı

Yaralı Şahin Tedaviye Alındı

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Küçükkaraağaç Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin jandarma ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından alınan ve avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yaralı şahin Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilerek tedavi altına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:32 Kaynak: İHA

Jandarma, Karacabey, Bursa, Güncel
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