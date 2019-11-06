Yaralı şahin tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Kadınhanı ilçesindeki Altınova çiftliğinde, güvenlik personeli tarafından bir yaralı şahin bulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Milli parklar görevlileri, uçamayan yaralı şahini tedavi ettirmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Yaralı şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.