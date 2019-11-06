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Son Dakika Güncel Yaralı şahin tedaviye alındı

Yaralı şahin tedaviye alındı

7 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedaviye alındı, System.String[]

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Kadınhanı ilçesindeki Altınova çiftliğinde, güvenlik personeli tarafından bir yaralı şahin bulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Milli parklar görevlileri, uçamayan yaralı şahini tedavi ettirmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Yaralı şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kadınhanı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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