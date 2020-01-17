Yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika
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Yaralı şahin tedaviye alındı

7 saat önce

Konya'da yol kenarında yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

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Konya'da yol kenarında yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi ekipleri, koruma kontrol faaliyetleri esnasında Konya- Aksaray kara yolu kenarında uçamayan bir şahin olduğunu fark etti.

Şahinin kanadından yaralı olduğunu belirleyen milli parklar görevlileri, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Şahinin tedavisini müteakip tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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