Yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı şahin tedaviye alındı

6 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedaviye alındı, System.String[]

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesi Merdivenli Mahallesi'nde uçamayan bir şahin bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden ekipler, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini muayene ve tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Yaralı şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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