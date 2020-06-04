Yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Sarayönü ilçesinde bir vatandaş tarafından uçamayan bir şahin bulunduğu bilgisinin verilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli park görevlileri, şahinin yaralı olduğunu belirledi.

Tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edilen şahinin iyileşmesi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.