Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı - Son Dakika

Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı

6 saat önce

Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktıAntalya'da yaralı halde bulunan şahin, hayvanserverler tarafından tedaviye alındı.

Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı

Antalya'da yaralı halde bulunan şahin, hayvanserverler tarafından tedaviye alındı.

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde vatandaşlar yol kenarında uçamayan şahin buldu. Vatandaşların iletişime geçtiği Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, bölgeye giderek şahini alıp, dernek binasına getirdi. Yapılan muayeden, sağ kanadından ateşli silahla vurulduğu belirlenen şahin tedaviye ayındı. Su içirilen ve etle beslenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, vatandaşların bilgi vermesi üzerine şahini aldıklarını söyledi. Mesai saatleri sonrası olduğu için şahini dernek binasına getirdiklerini kaydeden Yanık, "Yarasını temizledik. Su verip ciğerle besledik. Ateşli silahla vurulmuş. Sağ kanadından yaralanmış. Durumu iyi, ancak uçamıyor. Bakımının yapılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.

Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi
Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler Bedava halı izdihamı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Son Dakika Haberleri
20:02 Ankara Milli Pul Sergisi" ödül töreni "Palmares" Ankara'da gerçekleşti - Son Dakika
20:01 Fenerbahçe kafilesi Rize'de - Son Dakika
20:00 Trabzonspor, Kayserispor'a fark attı - Son Dakika
19:56 AFAD'dan sel mağdurlarına yatak ve battaniye yardımı - Son Dakika
19:56 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Iğdır Valisi Ünlü'yü ziyaret etti - Son Dakika
19:17 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Son Dakika
19:06 İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:04:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]