Yaralı şahine yardım eli - Son Dakika

Yaralı şahine yardım eli
02.12.2020 11:29
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Uçma güçlüğü çeken yaralı şahin Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.
Kızıl şahin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak. - KAYSERİ
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