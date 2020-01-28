Yaralı şahini evinde besledi - Son Dakika
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Yaralı şahini evinde besledi

6 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde Cemil Çetin (48), tarlada yaralı bulduğu şahini, evine götürerek bir gün boyunca baktıktan sonra zabıta ekiplerine teslim etti.

Yaralı şahini evinde besledi, System.String[]

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde Cemil Çetin (48), tarlada yaralı bulduğu şahini, evine götürerek bir gün boyunca baktıktan sonra zabıta ekiplerine teslim etti.

Kumluca Mahallesi'ndeki tarlasına dün ekinlerini kontrol için giden Cemil Çetin, yerde yaralı şahin buldu. Kanadı kırık olduğu için uçamayan şahini evine götüren Çetin, kasaptan aldığı ciğerle besleyerek şırıngayla su içirdi. Evinde yaralı şahine bir gün boyunca bakan Çetin, bu sabah zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri şahini tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi. Cemil Çetin, tarlasına ekinleri kontrol etmeye gittiğinde şahini gördüğünü belirterek, "Şahini görünce yanına yaklaştım. Uçması için üzerine gittim ama uçmadı. Yaralı olduğunu anladım. Dayanamadım aldım eve getirdim. Kasaptan ciğer aldık. Elimizle verdik ağzına ciğeri yesin diye. Şırıngayla su verdik. Bir gün evimizde baktık" dedi.


Cemil Çetin, Sarayköy, Kumluca, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:14 Kaynak: DHA
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