Yaralı şahini havlu ile yakalayıp koruma altına aldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı şahini havlu ile yakalayıp koruma altına aldılar - Son Dakika

Yaralı şahini havlu ile yakalayıp koruma altına aldılar

7 saat önce

Denizli'de avlandığı sırada bahçedeki dikenli tel örgülere çarparak yaralanan şahinin imdadına mahalle sakinleri yetişti.

Yaralı şahini havlu ile yakalayıp koruma altına aldılar, System.String[]

Denizli'de avlandığı sırada bahçedeki dikenli tel örgülere çarparak yaralanan şahinin imdadına mahalle sakinleri yetişti. Kanadından yaralanan şahini bir mahalle sakini havlu ile yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.


Olay, Merkezefendi ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir vatandaşa ait bahçede bir kuşun yerde çırpındığını görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Bu sırada kuşun uçamadığını ve kanatlarını açamadığını gören Hamit Şarbak isimli vatandaş, şahini önce çıplak elleri ile almak istedi. Ancak yarasından dolayı acı çeken ve korkan şahin Şarbak'ın elini ısırınca, bu defa şahini havlu ile yakalayarak plastik meyve kasasının altına koyup yetkilileri beklemeye başladı. Şahini yaralıyken bulduklarını kaydeden Şarbak, "Tele takıldı diye haber geldi. Aldık geldik şahini kanadı kırıkmış. Kuş yakalayacağım derken tele takılmış. Önce elimle tuttum sonra ısırdı. Ardından havlu ile üzerini kapatıp arabadaki kasaya koydum" dedi.


Yaralı haldeki şahin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, onlar da tedavisinin yapılması ise hayvanı Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. - DENİZLİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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