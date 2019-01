Yaralı Şahsın Başından Bir An Olsun Ayrılmadı

SİVAS - Sivas'ta kaza sonrası yaralı genci yerde yatar vaziyette gören Bahadır Kuruçay isimli vatandaş, yaralı şahsın başından bir an olsun ayrılmadı.

Edinilen bilgiler göre, kaza saat 12.00 sıralarında Kaleardı mahallesinde meydana geldi. Lokantada kurye olarak çalıştığı öğrenilen S.Y isimli motosiklet sürücüsü, paket dağıtım esnasında buzlanma nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazaya tesadüf eden Bahadır Kuruçay, aracından inip yaralı ile ilgilenerek 112'yi aradı. Kuruçay, çağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Sağlık ekipleri S.Y' ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ise yaralı Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kuruçay, "Yolda geçerken kazayı gördük arkadaş yerde yatıyordu. Bizde yardımcı olduk. Ambulans gelene kadar da başından ayrılmadım. Şimdi ise kendisinde ve bilinci açık hastaneye kaldırılıyor "dedi.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

