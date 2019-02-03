Yaralı Sansar Tedavi Edildi
19 dakika önce
Bartın'da bir vatandaşın sokakta bularak evine aldığı sansar, gözünde ve kulağında yara çıkması üzerine tedavi altına alındı.
Bartın
'da bir vatandaşın sokakta bularak evine aldığı sansar, gözünde ve kulağında yara çıkması üzerine tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezi Tuna Mahallesi'nde oturan bir kişi, sokakta gezerken bulduğu sansarı evine alarak beslemeye başladı.
Hayvanseverin 3 gün baktığı sansar bir süre sonra bitkin düştü. Hayvanın gözünde ve kulağında yara çıkması üzerine durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Yetkililer sansarı alarak, veteriner hekime götürdü.
Veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavi edilen sansarın, bir süre kontrol altında tutulmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:00 Kaynak: AA
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