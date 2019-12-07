Son Dakika Haberleri: Yaralı sansara polisler sahip çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Yaralı sansara polisler sahip çıktı - Son Dakika

Yaralı sansara polisler sahip çıktı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir arabanın çarpması sonucu yaralanan sansar yoldan geçen trafik ekipleri tarafından haber verilmesi üzerine belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralı sansara polisler sahip çıktı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir arabanın çarpması sonucu yaralanan sansar yoldan geçen trafik ekipleri tarafından haber verilmesi üzerine belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı.


Olay Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen sansara yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpma neticesinde yaralanan sansar yol ortasında kaldı. Yoldan geçen trafik ekipleri yaralı hayvanı fark etti. Yol kenarına alına sansar daha sonra haber verilmesi üzerine gelen inegöl belediyesi hayvan barınağındaki görevliler tarafından alınıp tedavisi yapılmak üzere götürüldü. - BURSA

Alanyurt, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenciler, belediye başkanının evinin önüne not bırakıp yardım istedi
Bursa'da trafik kazası: 2'si ağır 10 yaralı Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:30:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı sansara polisler sahip çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]