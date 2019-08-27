Yaralı sarıasma kuşu tedavi altına alındı

Konya'da yaralı halde bulunan sarıasma kuşu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından uçamayan bir kuş bulunduğu bilgisi verilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar ekipleri, sarıasma kuşu olduğunu belirlediği ötücü kuşun kanadından yaralı olduğunu belirledi.

Yaralı kuş tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

Kuşun tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.