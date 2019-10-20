Yaralı Sığır Balıkçılı tedavi altına alındı
1 saat önce
Van merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan Sığır Balıkçılı tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
Van merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan Sığır Balıkçılı tedavi altına alındı.
İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Sığır Balıkçılı ( Bubulus İbis), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Van İl Şube Müdürlüğü elemanlarınca teslim alındı. Sığır Balıkçılı,'ın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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