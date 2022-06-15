Doğada yaralı halde sincap gören bir vatandaş, bu sincabı evine aldıktan sonra iyileştirdi. Günler süren tedavinin ardından ise sincabın doğaya dönüş zamanı geldi.
Adam, zor vedalaştığı sincabı okşadıktan sonra evine dönmesi için ağaca bıraktı. İzleyenlerin, sincabın vefa anlamında adama sevgi gösterisinde bulunacağını sandığı sırada beklenmeyen bir olay yaşandı.
Arkadan ok gibi fırlayan kedi, sincabı kaptıktan sonra kayıplara karıştı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.
Son Dakika › Yaşam › Yaralı sincabı iyileştirip doğaya bırakmak istemişti! Hızlı davranan kedi tüm hayalleri suya düşürdü - Son Dakika