Yaralı sincabı iyileştirip doğaya bırakmak istemişti! Hızlı davranan kedi tüm hayalleri suya düşürdü - Son Dakika
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Yaralı sincabı iyileştirip doğaya bırakmak istemişti! Hızlı davranan kedi tüm hayalleri suya düşürdü

15.06.2022 16:12

Yaralı halde gördüğü sincabı iyileştiren bir adam, sincabı doğaya geri bırakmak istediği esnada hızlı davranan kedi, talihsiz hayvanı ağzıyla yakaladıktan sonra kayıplara karıştı.

Doğada yaralı halde sincap gören bir vatandaş, bu sincabı evine aldıktan sonra iyileştirdi. Günler süren tedavinin ardından ise sincabın doğaya dönüş zamanı geldi.

AĞACA BIRAKTI

Adam, zor vedalaştığı sincabı okşadıktan sonra evine dönmesi için ağaca bıraktı. İzleyenlerin, sincabın vefa anlamında adama sevgi gösterisinde bulunacağını sandığı sırada beklenmeyen bir olay yaşandı.

OK GİBİ FIRLAYIP KAPTI

Arkadan ok gibi fırlayan kedi, sincabı kaptıktan sonra kayıplara karıştı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

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SON DAKİKA: Yaralı sincabı iyileştirip doğaya bırakmak istemişti! Hızlı davranan kedi tüm hayalleri suya düşürdü - Son Dakika
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