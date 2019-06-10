Son Dakika Haberleri: Yaralı sincap tedavi altına alındı
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Yaralı sincap tedavi altına alındı

7 saat önce

Konya'da çocuklar tarafından yaralı halde bulunan sincap tedavi altına alındı.

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Konya'da çocuklar tarafından yaralı halde bulunan sincap tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesinde çocuklar tarafından bulunan yaralı sincap olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler, yaralı sincabı alarak tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti.
Yaralı sincabın tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:37 Kaynak: AA
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