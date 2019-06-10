Yaralı sincap tedavi altına alındı
7 saat önce
Konya'da çocuklar tarafından yaralı halde bulunan sincap tedavi altına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:37 Kaynak: AA
'da çocuklar tarafından yaralı halde bulunan sincap tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meram
ilçesinde çocuklar tarafından bulunan yaralı sincap olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler, yaralı sincabı alarak tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti.
Yaralı sincabın tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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