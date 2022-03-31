Yaralı sürücü sedyede hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Yaralı sürücü sedyede hüngür hüngür ağladı

31.03.2022 21:44
Yaralı sürücü sedyede hüngür hüngür ağladı

Kocaeli'de meydana trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'de meydana trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan sürücü acıdan sedyede hüngür hüngür ağladı.

Kaza, İzmit ilçesinde bulunan Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 34 LMD 72 plakalı otomobil, İzmit istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön lastiği yerinden çıktı. Bir süre savrulan otomobil yol kenarında durabildi. Sürücü B.Y., otomobilin içerisinde sıkıştı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak çıkarıldı. Sedyeye alınan B.Y., acısından gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan B.Y. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Yaralı sürücü sedyede hüngür hüngür ağladı
Yaralı sürücü sedyede hüngür hüngür ağladı
Yaralı sürücü sedyede hüngür hüngür ağladı

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Otomobil, İtfaiye, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı sürücü sedyede hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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