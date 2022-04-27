YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ OLMAMAK İÇİN SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ - Son Dakika
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YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ OLMAMAK İÇİN SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ

27.04.2022 10:59

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde TIR'la çarpışan kamyonet sürücüsü Ali S. yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde TIR'la çarpışan kamyonet sürücüsü Ali S. yaralandı. Sağlık ekiplerine kendisini iyi hissettiğini belirtip, hastaneye götürülmeyi reddeden sürücüyü polis ikna etti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ulusal Egemenlik Bulvarı D400 karayolu Deniz Kızı Kavşağı'nda meydana geldi. Osman Y., idaresindeki 33 TL 440 plakalı TIR, Pazarcı mahallesi Selinus Sahili'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Ali S.'nin kullandığı 07 UK 871 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Ali S.'nin yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali S.'nin sağlık ekiplerine kendisini iyi hissettiğini belirtip, hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Polisin uzun süren uğraşı sonunda ikna ederek ilk müdahalesi olay yerinde yapılah Ali S., Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ OLMAMAK İÇİN SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ OLMAMAK İÇİN SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ OLMAMAK İÇİN SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ OLMAMAK İÇİN SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ

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Kamyonet, Gazipaşa, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ OLMAMAK İÇİN SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ - Son Dakika
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