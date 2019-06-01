Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerindeki doktor yaptı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:54 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 66 LM 638 plakalı otomobil ile 34 BYZ 491 plakalı otomobil Midyat
kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan Mazlum D, 34 BYZ 491 plakalı otomobilde sıkıştı.
Yaralıya ilk müdahale, gezi amacıyla ilçeye gelen kadın doktor tarafından yapıldı. İtfaiye
görevlilerince araçtan çıkarılan Mazlum D, 112 Acil Servis
ekibince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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