Son Dakika Haberleri: Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerindeki doktor yaptı
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Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerindeki doktor yaptı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerindeki doktor yaptı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 66 LM 638 plakalı otomobil ile 34 BYZ 491 plakalı otomobil Midyat kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan Mazlum D, 34 BYZ 491 plakalı otomobilde sıkıştı.
Yaralıya ilk müdahale, gezi amacıyla ilçeye gelen kadın doktor tarafından yapıldı.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan Mazlum D, 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:54 Kaynak: AA
Mardin, Nusaybin, Güncel
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