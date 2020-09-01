Yaralı sürücüye ilk müdehaleyi Vali Hamza Aydoğdu yaptı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi Vali Hamza Aydoğdu yaptı.
Sağlık ekipleri gelinceye kadar yerde yatan yaralı ile ilgilenen Vali Aydoğdu yaralı vatandaşı sakinleştirerek kımıldamaması yönünde uyardı.
Özkan Ç. İdaresindeki 34 CGJ 141 plakalı motosiklet Eski Sanayi Caddesi kavşağından Kurtuluş Mahallesi kavşağına seyir halinde iken Ferdi Ö. İdaresindeki 45 EA 837 plakalı araca arkadan çarptı.
Kazada yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın hemen sonrasında olay yerinde bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Valilik makam aracını durdurarak kazada yaralanan vatandaşa müdahalede bulundu.
Yerde yatan motosiklet sürücünün yanına giden Vali Aydoğdu, kazanın şokunu yaşayan Özkan Ç'yi sakinleştirerek kımıldamaması yönünde uyardı. Vali Aydoğdu, sağlık ekipleri gelinceye kadar kazazedenin başında bekledi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Ambulans ekipleri, yaralı Özkan Ç'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkan Ç. tedavi altına alınırken, kazaya karışan otomobil sürücüsüne geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, 112 ekiplerinden yaralı Özkan Ç'nin durumu hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:23 - Kaynak: AA
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