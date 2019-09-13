Son Dakika Haberleri: Yaralı sürücüyü ekipler sakinleştirdi
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Yaralı sürücüyü ekipler sakinleştirdi

6 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yaralı sürücüyü ekipler sakinleştirdi, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ambulansa binmek istemeyen sürücüyü sağlık ve emniyet ekipleri ikna ederek hastaneye götürdü.

Erdinç Ç. yönetimindeki 34 EH 2353 plakalı otomobil ile Mehmet S. idaresindeki 06 BFY 733 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Küçükmelen mevkisi İstanbul istikametinde çarpıştı.

Erdinç Ç ile aynı otomobildeki Hakan Ç. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, Hakan Ç'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk etti. Erdinç Ç, kazanın etkisiyle ambulansa binmek istemedi.

Sağlık ve emniyet ekipleri otomobili ve yanındaki arkadaşının durumunu soran Erdinç Ç'yi yaklaşık 15 dakikalık çaba sonucunda ikna ederek ambulansa aldı. Erdinç Ç, ilk tedavisinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü olarak verilen trafik, araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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