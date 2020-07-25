Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarına savrulup, takla attı. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye götürüldü.

Kaza, TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde, Sapanca Uzunkum Mevkisi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsü Mehmet Keşkek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına savrulup takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan kurtardı. Keşkek, ambulansla önce Sapanca Devlet Hastanesi'ne ardından da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.