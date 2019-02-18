Son Dakika Haberleri: Yaralı Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

Yaralı Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

46 dakika önce

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Edirnekapı'dan Merter istikametine giden Memet Karaman idaresindeki 34 ED 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Cevizlibağ mevkisinde yol ortasında döndü. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Karadağ yönetimindeki 34 TDD 03 plakalı taksi, Karaman'ın otomobiline çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

Kazada ağır yaralanan Karaman araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Karaman, hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesi sonrası, bir süre aksayan trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Zeytinburnu, Karaman, İtfaiye, Güncel
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