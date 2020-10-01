Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıstı 6 yaralı - Son Dakika

Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıstı 6 yaralı



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaralı taşıyan ambulans, kamyon ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada ambulansta bulunan 5 kişi ile kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Baha Şıkman Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ambulans şöförü yaralı taşıdığı sırada kavşakta plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrulduktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinin ardından, ambulansta bulunan 5 kişi ve kamyonet sürücüsü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Muğla