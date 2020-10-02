Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıştı: 6 yaralı (2) - Son Dakika

Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıştı: 6 yaralı (2)

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUMuğla'nın Fethiye ilçesinde, yaralı taşıyan ambulans, kamyon ile çarpıştıktan sonra devrildi.

Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıştı: 6 yaralı (2), System.String[]

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaralı taşıyan ambulans, kamyon ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 3'ü Rus uyruklu 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Hakan Ö. yönetimindeki özel bir hastaneye ait 48 PP 520 plakalı ambulans, Mehmet K.'nın kullandığı 48 ADY 259 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü ile araçtaki bir sağlık personeli ve Rus turistler Igor Shipov, Zhanna Cheredilina, Kirill Shipov ile kamyonette yolcu konumunda bulunan Saliha Koşal yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Ambulans, Fethiye, Muğla, Rus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 00:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıştı: 6 yaralı (2) - Son Dakika

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