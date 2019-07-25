Son Dakika Haberleri: Yaralı tatilci ambulans helikopterle böyle kurtarıldı
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Yaralı tatilci ambulans helikopterle böyle kurtarıldı

38 dakika önce

Yaralı tatilci ambulans helikopterle böyle kurtarıldıSİVAS - Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında ayağının kırılması sonucu yaralanan tatilci, ambulans helikopterle kurtarıldı.

Yaralı tatilci ambulans helikopterle böyle kurtarıldı
SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında ayağının kırılması sonucu yaralanan tatilci, ambulans helikopterle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre ailesi birlikte İstanbul'dan tatil için Sivas'a gelen M.Ö.(51), Zara ilçesi Yukarıçamurcular köyü Keleşler mezrasında piknik yaparken düşerek ayağını kırdı. Düştüğü yerden ailesi tarafından çıkartılan M.Ö.'nün hastaneye ulaştırılabilmesi için 112'den yardım istendi. Sivas'tan havalanan ambulans helikopter, zorlu koşullara rağmen yaralı tatilciyi alarak Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine nakletti. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaralı tatilci ambulans helikopterle böyle kurtarıldı
Sivas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
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