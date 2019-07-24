Son Dakika Haberleri: Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı

40 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında ayağının kırılması sonucu yaralanan tatilci, ambulans helikopterle kurtarıldı.

Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında ayağının kırılması sonucu yaralanan tatilci, ambulans helikopterle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte İstanbul'dan tatil için Sivas'a gelen M.Ö. (51), Zara ilçesi Yukarıçamurcular köyü Keleşler mezrasında piknik yaparken düşerek ayağını kırdı. Düştüğü yerden ailesi tarafından çıkartılan M.Ö.'nün hastaneye ulaştırılabilmesi için 112'den yardım istendi. Sivas'tan havalanan ambulans helikopter, zorlu koşullara rağmen yaralı tatilciyi alarak Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine nakletti. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
İstanbul, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 17 uçak, sahipleri almazsa hurdaya çıkarılacak Metro İstanbul: İstasyonlardaki hava kalitesi, vatandaşların huzur ve güvenle kullanacakları bir değerde Osmanlı torunu Boris Johnson'ın dedesinin de kaldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalı, rekor fiyata satışa çıkarıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]