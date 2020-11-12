Yaralı tavşanı evinde tedavi etti - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan Azat Tümas, mahallede denk geldiği yaralı tavşanı evine götürerek tedavi etti.

Silopi'de itfaiye personeli olarak görev yapan Azat Tümas, arazide acılar içinde kıvranan yaralı yabani tavşanı gördü. Hayvanı aldığı gibi evine götüren Tümaş, burada tavşana ilk müdahaleyi yaptı. Ayağına tel batan tavşanı evine götürerek çocukları ile beraber pansuman yapan Tümas, çocuklarına hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak için evinde ilk yardım müdahalesi yaptığını söyledi. Daha sonra ilçedeki veteriner hekimine pansuman ettiği yaralı yabani tavşanı kendisine teslim eden Azat Tümas, hayvanların da canlı olduğunu ve herkesin onlara da saygı duyması gerektiğini kaydetti. - ŞIRNAK